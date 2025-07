Murilo Huff obtém guarda provisória do filho Leo após audiência com mãe de Marília Mendonça Foto: Reprodução/Redes sociaisO cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo, de 5... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 09h36 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução/Redes sociaisO cantor Murilo Huff obteve a guarda provisória do filho, Leo, de 5 anos, após audiência realizada no Fórum Cível de Goiânia (GO), na presença de Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça (1995–2021). A decisão foi divulgada na noite desta segunda-feira (30) pela Record TV Goiás. O processo tramita em segredo de Justiça, e a guarda valerá até a conclusão do julgamento.

