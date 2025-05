Mutirão para emissão gratuita de certidões é prorrogado em Salvador até sexta (23) O mutirão para emissão gratuita de documentos, parte da Semana Nacional de Registro Civil (Registre-se!),... Taktá|Do R7 20/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 10h16 ) twitter

O mutirão para emissão gratuita de documentos, parte da Semana Nacional de Registro Civil (Registre-se!), foi prorrogado até a próxima sexta-feira (23), em Salvador. A ação acontece das 7h às 16h, na sede do Cadastro Único, localizada no bairro do Comércio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa!

