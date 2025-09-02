Na seleção, Jean Lucas cita Ceni e exalta o Bahia FOTO: @rafaelribeirorio / CBFConvocado pela primeira vez para a seleção principal do Brasil, Jean Lucas... Taktá|Do R7 02/09/2025 - 18h18 (Atualizado em 02/09/2025 - 18h18 ) twitter

FOTO: @rafaelribeirorio / CBFConvocado pela primeira vez para a seleção principal do Brasil, Jean Lucas concedeu entrevistas vestindo a camisa da seleção. Na segunda-feira (01), o jogador deu uma entrevista exclusiva ao canal oficial da CBF, onde destacou a importância do Bahia e do treinador Rogério Ceni para a sua convocação. Jean Lucas agradeceu pela oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira e, ao ser questionado sobre a importância de Rogério Ceni em sua evolução, repetiu uma fala recorrente sobre sua chegada ao Bahia: “Conversei com Rogério, ele disse que eu iria ajudar e que ele iria me ajudar, que faria gols e que seria montado um elenco para disputar as competições”, disse Jean.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

