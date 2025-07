Namorada de adolescente que matou a família no RJ é apreendida em Mato Grosso Foto: ReproduçãoA adolescente de 15 anos, namorada do jovem de 14 que admitiu ter matado... Taktá|Do R7 01/07/2025 - 16h17 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoA adolescente de 15 anos, namorada do jovem de 14 que admitiu ter matado os pais e o irmão mais novo em Itaperuna, no Noroeste do Rio de Janeiro, foi apreendida pela polícia em Água Boa, cidade a 630 km de Cuiabá, no estado do Mato Grosso. A informação foi confirmada pelo delegado Carlos Augusto Guimarães, titular da 143ª Delegacia de Polícia (Itaperuna), responsável pela investigação, e também pela Polícia Civil mato-grossense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este caso chocante.

Leia Mais em Taktá:

Corpo é encontrado na Baía de Todos-os-Santos e pode ser de idoso que caiu de ferry-boat

Dupla armada assalta homem em plena manhã no Saboeiro

Artesão Luiz Andrade segue desaparecido quatro dias após cair de ferry durante travessia