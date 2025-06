Natação em Rede: Projeto abre vagas gratuitas em Salvador e Serrinha O projeto Natação em Rede abre, nesta segunda-feira (2), 2.600 vagas gratuitas para aulas de... Taktá|Do R7 02/06/2025 - 13h18 (Atualizado em 02/06/2025 - 13h18 ) twitter

O projeto Natação em Rede abre, nesta segunda-feira (2), 2.600 vagas gratuitas para aulas de natação, nado artístico, hidroginástica e polo aquático, voltadas para crianças, jovens, adultos e pessoas com deficiência. As inscrições começam a partir das 14h no site da Sudesb (Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia).

