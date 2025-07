Netflix anuncia elenco de minissérie sobre o tricampeonato da Seleção em 1970; confira Foto: Reprodução/InstagramA Netflix anunciou nesta quinta-feira (17) o elenco oficial da minissérie ‘Brasil 70 –... Taktá|Do R7 18/07/2025 - 07h17 (Atualizado em 18/07/2025 - 07h17 ) twitter

Foto: Reprodução/InstagramA Netflix anunciou nesta quinta-feira (17) o elenco oficial da minissérie ‘Brasil 70 – A Saga do Tri’, produção que vai retratar os bastidores da conquista do tricampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do México, em 1970. O projeto, realizado em parceria com a O2 Filmes, está em fase de gravações, com cenas sendo rodadas no Brasil e no México.

