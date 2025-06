Netinho celebra vitória contra o câncer: “Estou curado!” Foto: Reprodução / Redes SociaisNetinho finaliza quarta etapa de tratamento contra câncer linfáticoO cantor baiano... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 22h56 ) twitter

Foto: Reprodução / Redes SociaisNetinho finaliza quarta etapa de tratamento contra câncer linfáticoO cantor baiano Netinho, de 58 anos, emocionou fãs e seguidores na noite desta segunda-feira (9) ao anunciar, com alegria contagiante, que está livre do câncer. “Não foi encontrado qualquer sinal da doença no meu corpo inteiro. Estou curado!”, celebrou ele em suas redes sociais, ao compartilhar a imagem dos exames mais recentes.

