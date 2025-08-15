New York Times destaca Salvador turismo de Salvador em guia de 36 horas
Ascom SecultO jornal norte-americano The New York Times (NYT) preparou um guia de 36 horas para explorar Salvador, destacando a capital baiana como um dos melhores exemplos da cultura afro-brasileira no país. A publicação valoriza a devoção aos orixás, a capoeira e a culinária à base de dendê e pimenta.
