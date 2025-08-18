Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Neymar chora após sofrer goleada histórica e desfalca equipe contra o Bahia

Foto: Reprodução.O Santos sofreu uma goleada por 6 a 0 diante do Vasco, neste domingo...

Taktá

Taktá|Do R7

Foto: Reprodução.O Santos sofreu uma goleada por 6 a 0 diante do Vasco, neste domingo (17), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Neymar deixou o gramado emocionado, chorando logo após o apito final. Sentado no campo, foi consolado pelo técnico adversário, Fernando Diniz, antes de seguir para os vestiários.

Para mais detalhes sobre essa partida e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.