Neymar deve renovar com o Santos até dezembro de 2026 Foto: Reprodução / X Santos FCneymarO atacante Neymar deve oficializar nos próximos dias seu retorno... Taktá|Do R7 09/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

neymar Taktá

Foto: Reprodução / X Santos FCneymarO atacante Neymar deve oficializar nos próximos dias seu retorno ao Santos, com contrato válido até dezembro de 2026. O acordo, já alinhado com o pai do jogador, foi revelado neste domingo (8) pelo jornalista Fabiano Farah, durante o programa Esporte Record, apresentado por Cléber Machado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa negociação!

Leia Mais em Taktá:

Servidores municipais de Salvador protestam na Estação da Lapa nesta segunda (9)

Rodoviária e ferry vão operar em esquema especial para Corpus Christi e São João; confira

Delegada prende a própria filha no interior de Goiás