Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21), terminou sem ganhadores... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 08h58 ) twitter

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21), terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.

