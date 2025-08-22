Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 28 milhões
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência BrasilO concurso 2.904 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (21), terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 28 milhões para o próximo sorteio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades!
