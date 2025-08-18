Logo R7.com
“Ninguém me convidou”, Jorge Araújo alfineta o PP

Taktá|Do R7

vereador Jorge Araújo (PP) Taktá

Foto: Gabriela Encinas/TakTávereador Jorge Araújo (PP)O vereador Jorge Araújo (PP) revelou nesta segunda-feira (18) na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que não foi convidado para a federação partidária marcada para terça-feira (19), em Brasília, e demonstrou incômodo com a legenda. Apesar de ressaltar que não tem rompimento com o Partido Progressistas, ele admitiu estar magoado.

