“Ninguém me convidou”, Jorge Araújo alfineta o PP
Foto: Gabriela Encinas/TakTávereador Jorge Araújo (PP)O vereador Jorge Araújo (PP) revelou nesta segunda-feira (18) na Câmara Municipal de Salvador (CMS), que não foi convidado para a federação partidária marcada para terça-feira (19), em Brasília, e demonstrou incômodo com a legenda. Apesar de ressaltar que não tem rompimento com o Partido Progressistas, ele admitiu estar magoado.
Para mais detalhes sobre a situação do vereador e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
