Nordestão Sub-20: Dupla Ba-Vi conhece data das quartas de final Foto: Divulgação.A fase de quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20 terá presença dupla... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h59 )

Taktá

Foto: Divulgação.A fase de quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20 terá presença dupla da Bahia. Bahia e Vitória representarão o estado nos confrontos decisivos da competição, que serão disputados em jogo único.

