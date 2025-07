Nordeste registra primeiro caso de gripe aviária em aves domésticas; confira onde Foto: ReproduçãoO Ceará confirmou o primeiro caso de gripe aviária do tipo H5N1 em aves... Taktá|Do R7 19/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 19/07/2025 - 19h58 ) twitter

Foto: ReproduçãoO Ceará confirmou o primeiro caso de gripe aviária do tipo H5N1 em aves domésticas no Nordeste. O foco foi detectado em uma criação de subsistência no município de Quixeramobim, no sertão central do estado. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), as aves infectadas foram sacrificadas nesta sexta-feira (18) e a propriedade foi isolada.

