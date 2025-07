Nova lei reconhece fibromialgia como deficiência a partir de 2026 Foto: FreepikA partir de janeiro de 2026, pessoas diagnosticadas com fibromialgia passarão a ser oficialmente... Taktá|Do R7 25/07/2025 - 12h39 (Atualizado em 25/07/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: FreepikA partir de janeiro de 2026, pessoas diagnosticadas com fibromialgia passarão a ser oficialmente reconhecidas como pessoas com deficiência (PcD) em todo o território nacional. A mudança foi determinada por lei sancionada pelo presidente da República e publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (24).

Saiba mais sobre essa importante mudança e seus impactos consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Polícia desmonta barricadas em bairros de Salvador

Francisco Gil se despede de Preta Gil em velório no Theatro Municipal do Rio

Senadores viajam aos EUA e cobram recuo de Trump sobre tarifa de 50%