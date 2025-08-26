Novas linhas reforçam integração entre ônibus e metrô Foto: Reprodução Google Street View.A Prefeitura de Salvador ampliou em 2025 a oferta de transporte... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 09h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 09h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Reprodução Google Street View.A Prefeitura de Salvador ampliou em 2025 a oferta de transporte público em Campinas de Pirajá, com criação e reativação de linhas de ônibus para reforçar a integração com o metrô. O ponto em frente à estação Campinas, na BR-324, já consolidado como espaço de conexão desde 2023, concentra mais de 20 itinerários que ligam a região a diferentes áreas da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte público em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

“Cara Linda”, liderança do tráfico no Arenoso, é morto em ação policial

Carro e moto colidem em cruzamento de Salvador, deixando dois feridos

Ex-Vasco, Luiz Gustavo é novo reforço do Bahia