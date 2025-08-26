Logo R7.com
Novas linhas reforçam integração entre ônibus e metrô

Foto: Reprodução Google Street View.A Prefeitura de Salvador ampliou em 2025 a oferta de transporte...

Foto: Reprodução Google Street View.A Prefeitura de Salvador ampliou em 2025 a oferta de transporte público em Campinas de Pirajá, com criação e reativação de linhas de ônibus para reforçar a integração com o metrô. O ponto em frente à estação Campinas, na BR-324, já consolidado como espaço de conexão desde 2023, concentra mais de 20 itinerários que ligam a região a diferentes áreas da cidade.

