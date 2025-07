Novas regras para chaves Pix entram em vigor com foco na segurança contra fraudes Foto: Divulgação / Agência BrasilDesde 1º de julho, passaram a valer novas regras de segurança... Taktá|Do R7 13/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 13/07/2025 - 14h37 ) twitter

Foto: Divulgação / Agência BrasilDesde 1º de julho, passaram a valer novas regras de segurança para o uso de chaves Pix. Com as mudanças, bancos e instituições financeiras são obrigados a verificar a regularidade dos dados vinculados às chaves, como CPF ou CNPJ, diretamente com a Receita Federal. A medida tem como objetivo prevenir fraudes, incluindo o uso de CPFs de pessoas falecidas ou dados inconsistentes no sistema.

Saiba mais sobre essas mudanças importantes e como elas podem afetar você, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

