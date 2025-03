Novidade no ataque! Vitória contrata dupla para a disputa do Brasileirão; saiba quem são Foto: Divulgação/EC VitóriaO Vitória oficializou nesta sexta-feira (28) a contratação dos atacantes Erick e Léo... Taktá|Do R7 28/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 18h07 ) twitter

Foto: Divulgação/EC VitóriaO Vitória oficializou nesta sexta-feira (28) a contratação dos atacantes Erick e Léo Pereira para reforçar o elenco na disputa do Campeonato Brasileiro. Os jogadores chegam por empréstimo até o final de 2025, cedidos por São Paulo e CRB, respectivamente.

