Novo manto tricolor? “Lois Lane” vaza novo uniforme do Bahia em parceria com a DC Comics Foto: Reprodução/Redes sociaisUma publicação da atriz Rachel Brosnahan, intérprete de Lois Lane no filme Superman:... Taktá|Do R7 27/06/2025 - 14h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 14h38 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes sociaisUma publicação da atriz Rachel Brosnahan, intérprete de Lois Lane no filme Superman: Legacy, despertou rumores sobre um possível novo uniforme do Esporte Clube Bahia. Em uma das fotos divulgadas nas redes sociais nesta quinta-feira (26), durante sua passagem pelo Brasil, a atriz aparece ao lado de uma camisa que traz as cores azul, vermelho e amarelo, o escudo do Bahia, o número 10 com o logotipo da PUMA e o nome “Brosnahan” estampado nas costas.

