Novo nome no Barradão? Jogador realiza exames e pode estrear

Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

O Vitória está perto de anunciar um novo reforço para a sequência da Série A. O lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional, já está em Salvador, onde realizou exames médicos, e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para ser oficializado pelo clube.

Para mais detalhes sobre a chegada de Ramon e sua possível estreia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

