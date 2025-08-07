Novo nome no Barradão? Jogador realiza exames e pode estrear
Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional O Vitória está perto de anunciar um novo reforço para a...
Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
O Vitória está perto de anunciar um novo reforço para a sequência da Série A. O lateral-esquerdo Ramon, que pertence ao Internacional, já está em Salvador, onde realizou exames médicos, e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para ser oficializado pelo clube.
Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional
Para mais detalhes sobre a chegada de Ramon e sua possível estreia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
Leia Mais em Taktá:
Leia Mais em Taktá: