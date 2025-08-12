Novo tiroteio no Engenho Velho da Federação assusta moradores Foto: Google Street View.O Engenho Velho da Federação, em Salvador, voltou a registrar disparos de... Taktá|Do R7 12/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 12/08/2025 - 07h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: Google Street View.O Engenho Velho da Federação, em Salvador, voltou a registrar disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (11), por volta das 23h30. O bairro, que já havia sido palco de um tiroteio semelhante na semana passada, soma agora seis ocorrências do tipo em menos de um mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Taktá:

Inscrições para o Terceirão Pré-ENEM terminam nesta terça (12)

Brasil faz história no Pan Júnior 2025 e lidera o quadro de medalhas

‘Boa noite, Cinderela’: Turista é dopado e deixado em praia