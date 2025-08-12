Logo R7.com
Novo tiroteio no Engenho Velho da Federação assusta moradores

Foto: Google Street View.O Engenho Velho da Federação, em Salvador, voltou a registrar disparos de arma de fogo na noite de segunda-feira (11), por volta das 23h30. O bairro, que já havia sido palco de um tiroteio semelhante na semana passada, soma agora seis ocorrências do tipo em menos de um mês.

