Novos ônibus com ar-condicionado começam a atender Parque São Cristóvão em Salvador Foto: Divulgação/IntegraOnibuOs moradores do Parque São Cristóvão, em Salvador, passam a contar com novos ônibus... Taktá|Do R7 26/05/2025 - 10h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 10h16 ) twitter

Taktá

Foto: Divulgação/IntegraOnibuOs moradores do Parque São Cristóvão, em Salvador, passam a contar com novos ônibus equipados com ar-condicionado e acessibilidade nas linhas 1034 – Parque São Cristóvão/Barroquinha e 0125 – Parque São Cristóvão/Terminal da França, a partir desta segunda-feira (26). Os veículos começam a circular efetivamente na quarta-feira (28).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte público em Salvador!

