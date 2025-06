Número de filhos por mulher no Brasil é o menor da história, diz IBGE FreepikO Brasil registrou em 2022 a menor taxa de fecundidade de sua história: 1,55 filho... Taktá|Do R7 28/06/2025 - 13h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 13h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

FreepikO Brasil registrou em 2022 a menor taxa de fecundidade de sua história: 1,55 filho por mulher, segundo dados do Censo Demográfico divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice, calculado entre mulheres de 15 a 49 anos, está abaixo do nível de reposição populacional, estimado em 2,1 filhos por mulher, número mínimo para manter o tamanho da população estável ao longo do tempo.

Para entender melhor essa importante mudança demográfica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Salvador realiza mutirão de saúde para beneficiários do Bolsa Família neste sábado (28)

Vídeo: Flagra inusitado! Porco circula sozinho por avenidas movimentadas de Salvador

Suspeito de ataque a bar em Xique-Xique é preso