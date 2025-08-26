Número de municípios com saneamento privado cresce 525% nos últimos cinco anos Foto: Agência Brasil O número de municípios atendidos por empresas privadas de saneamento cresceu 525%... Taktá|Do R7 26/08/2025 - 03h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 03h37 ) twitter

Foto: Agência Brasil O número de municípios atendidos por empresas privadas de saneamento cresceu 525% nos últimos cinco anos, chegando a 1.820 cidades, cerca de um terço do total no Brasil. Os serviços são prestados em concessão plena ou parcial ou por parcerias público-privadas, segundo o Panorama da Participação Privada no Saneamento, divulgado nesta segunda-feira (25) pela Abcon Sindcon.

