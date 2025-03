Número de UTIs públicas certificadas como excelência cresce 45%, mas ainda representa minoria no país Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O número de hospitais públicos brasileiros com unidades... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 31/03/2025 - 19h06 ) twitter

Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil O número de hospitais públicos brasileiros com unidades de terapia intensiva (UTIs) reconhecidas como de excelência pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) cresceu 45% em 2025, em comparação com o ano anterior. Agora são 58 hospitais da rede pública com certificação, contra 40 registrados em 2024. Apesar do avanço, eles ainda representam apenas uma fração entre os 304 hospitais certificados no país, sendo a maioria (246) pertencente à rede privada.

