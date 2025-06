“O Agente Secreto”, filme com Wagner Moura, será exibido gratuitamente no Louvre Foto: DivulgaçãoO filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, será exibido gratuitamente no Museu... Taktá|Do R7 15/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 15/06/2025 - 21h36 ) twitter

Foto: DivulgaçãoO filme O Agente Secreto, estrelado por Wagner Moura, será exibido gratuitamente no Museu do Louvre, em Paris, no próximo dia 5 de julho. A sessão faz parte da programação do festival Cinéma Paradiso Louvre e contará com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho e da produtora Emilie Lesclaux.

