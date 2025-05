O líder do governo não me procurou e nem me deu tempo de conversar com minha bancada” conta a vereadora Aladilce Souza Foto: Gabriela Encinas / Tak Távereadora Aladilce Souza (PCdoB)Gabriela Encinas A líder da oposição na... Taktá|Do R7 19/05/2025 - 20h37 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h37 ) twitter

vereadora Aladilce Souza (PCdoB) Taktá

A líder da oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS), vereadora Aladilce Souza (PCdoB), reagiu à forma como o Executivo encaminhou o projeto de lei que trata do pagamento e reajuste do piso salarial dos professores da rede municipal. “Nós fomos surpreendidos. Essa movimentação por parte da prefeitura começou na sexta-feira e hoje, ao chegar aqui, é que nós fomos abordados pelo líder do governo, que veio saber se havia acordo para fazer a reunião conjunta. Eu, como não fui consultada antes, disse, obviamente que não havia acordo. Acordo é quando você senta, conversa, explica e eu não tive nenhum tempo de conversar”, afirmou a vereadora nesta segunda-feira (19).

Para mais detalhes sobre a situação e as declarações da vereadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

