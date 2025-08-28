Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Obra da Embasa na Av. ACM altera trânsito à noite na Av. ACM

Foto: Divulgação/Embasa.A Embasa concluiu a recuperação de um interceptor de esgoto na Avenida ACM, em...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Divulgação/Embasa.A Embasa concluiu a recuperação de um interceptor de esgoto na Avenida ACM, em Salvador, investimento de R$ 34 milhões que beneficia diretamente mais de 150 mil moradores de bairros como Pituba, Costa Azul, Boca do Rio, Stiep e Itaigara.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante obra!

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.