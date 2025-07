Obra de macrodrenagem busca pôr fim a alagamentos na Baixa do Fiscal Fotos: Feijão Almeida/GOVBAMoradores da Baixa do Fiscal, em Salvador, enfrentam há anos alagamentos e prejuízos... Taktá|Do R7 21/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 15h58 ) twitter

Fotos: Feijão Almeida/GOVBAMoradores da Baixa do Fiscal, em Salvador, enfrentam há anos alagamentos e prejuízos sempre que chove. Para tentar resolver o problema, o governador Jerônimo Rodrigues autorizou nesta segunda-feira (21) o início das obras de macrodrenagem do Canal Nilo Peçanha. A intervenção, no âmbito do Novo PAC, terá investimento de aproximadamente R$ 55 milhões e deve beneficiar diretamente áreas como a Rua Nilo Peçanha e o bairro do Uruguai, frequentemente atingidos por enchentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante obra!

