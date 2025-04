Obras da Ferrovia Oeste-Leste na Bahia são suspensas pela BAMIN DivulgaçãoA construção do 1º trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre Caetité e Ilhéus,... Taktá|Do R7 02/04/2025 - 13h32 (Atualizado em 02/04/2025 - 13h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

DivulgaçãoA construção do 1º trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre Caetité e Ilhéus, na Bahia, foi suspensa com 75% do projeto concluído. Segundo a BAMIN, responsável pela construção, o contrato com a construtora Prumo Engenharia foi “desmobilizado” na segunda (31), após um investimento de R$ 784 milhões. Porém o motivo da suspensão do contrato não foi informado.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

Leia Mais em Taktá:

É oficial! Vitória contrata atacante Renato Kayzer para a temporada 2025

Dólar recua nesta quarta (2), com expectativa por anúncio de tarifas dos EUA

Agentes da Transalvador são agredidos durante fiscalização na Avenida ACM