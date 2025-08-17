Logo R7.com
Obras da nova Rodoviária de Salvador chegam a 92% de conclusão

Foto: Divulgação / GOVBAA nova Rodoviária de Salvador, em construção no bairro de Águas Claras, às margens da BR-324, atingiu 92% de conclusão, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). Embora ainda não haja data definida para a inauguração, a expectativa é de que o equipamento seja entregue no segundo semestre deste ano.

