Obras da nova Rodoviária de Salvador chegam a 92% de conclusão Foto: Divulgação / GOVBAA nova Rodoviária de Salvador, em construção no bairro de Águas Claras,... Taktá|Do R7 17/08/2025 - 01h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 01h17 )

Foto: Divulgação / GOVBAA nova Rodoviária de Salvador, em construção no bairro de Águas Claras, às margens da BR-324, atingiu 92% de conclusão, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). Embora ainda não haja data definida para a inauguração, a expectativa é de que o equipamento seja entregue no segundo semestre deste ano.

