Obras da nova Rodoviária de Salvador chegam a 92% de conclusão
Foto: Divulgação / GOVBAA nova Rodoviária de Salvador, em construção no bairro de Águas Claras, às margens da BR-324, atingiu 92% de conclusão, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra). Embora ainda não haja data definida para a inauguração, a expectativa é de que o equipamento seja entregue no segundo semestre deste ano.
