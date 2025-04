Obras de esgoto alteram trânsito e itinerário de ônibus em Itacaranha; saiba mais Foto: Ascom Semob As linhas de ônibus que trafegam pelas ruas Rio do Meio e... Taktá|Do R7 07/04/2025 - 07h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 07h45 ) twitter

Foto: Ascom Semob As linhas de ônibus que trafegam pelas ruas Rio do Meio e Pedro Fonseca, no bairro de Itacaranha, tiveram seus itinerários temporariamente alterados devido às obras de construção e interligação da rede de esgoto do complexo do Mané Dendê. A intervenção que iniciou no último sábado (05), está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), com previsão de conclusão em até uma semana.

