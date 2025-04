Obras do VLT de Salvador alcançam 18% de execução no Trecho 1 Foto: Divulgação/Skyrail BahiaAs obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador atingiram 18% de... Taktá|Do R7 21/04/2025 - 21h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 21h45 ) twitter

Foto: Divulgação/Skyrail BahiaAs obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Salvador atingiram 18% de execução no Trecho 1. O trecho liga a Estação da Calçada à Ilha de São João. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (21) durante visita técnica do governador Jerônimo Rodrigues.

