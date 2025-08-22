Oito anos da tragédia da Cavalo Marinho I: dor, impunidade e lições não aprendidas Foto: SSP / BAPor Cíntia Santos No dia 24 de agosto de 2017, a lancha... Taktá|Do R7 22/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 18h00 ) twitter

Foto: SSP / BAPor Cíntia Santos No dia 24 de agosto de 2017, a lancha Cavalo Marinho I partiu do Terminal Marítimo de Mar Grande, em Vera Cruz, rumo a Salvador, levando 116 passageiros e 4 tripulantes. Poucos minutos depois da saída, a embarcação virou e naufragou na Baía de Todos-os-Santos. Foram 19 mortos e 59 feridos, no que se tornou a maior tragédia marítima da Bahia em décadas.

Para entender todos os desdobramentos dessa tragédia e as lições que ainda precisam ser aprendidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

