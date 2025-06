Olodum mistura samba-reggae e forró no São João do Pelourinho nesse domingo (22) Foto: Divulgação/Olodum O grupo Olodum se apresenta neste domingo (22) no Largo do Pelourinho, em... Taktá|Do R7 22/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 22/06/2025 - 06h35 ) twitter

Foto: Divulgação/Olodum O grupo Olodum se apresenta neste domingo (22) no Largo do Pelourinho, em Salvador, como parte da programação oficial do São João da Bahia. O show começa às 17h, com entrada gratuita, e integra as celebrações juninas promovidas pelo Governo do Estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as atrações do São João!

