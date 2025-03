OMS anuncia corte de 20% em seu no orçamento após saída dos EUA Foto: OMS / P. Virot.A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê cortes no orçamento em... Taktá|Do R7 29/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 29/03/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: OMS / P. Virot.A Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê cortes no orçamento em 20% após a decisão dos Estados Unidos de se retirar da instituição e reduzir suas contribuições, o que resultará em uma perda de US$ 600 milhões (aproximadamente R$ 3,4 bilhões) no orçamento da agência. Em um e-mail enviado aos funcionários nesta sexta-feira (28), o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que a organização não tem outra alternativa senão realizar cortes em suas operações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante decisão.

Leia Mais em Taktá:

Envolvimento político de Elon Musk nos Estados Unidos já teria gerado um prejuízo próximo a R$1 trilhão.

Advogada de jovem que acusou Daniel Alves de estupro estuda apelação

Vitória perde por 2×0 em estreia no Brasileirão contra o Juventude