Ônibus "amarelinhos" pegam fogo em garagem do STEC Foto: Reprodução.Dois veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como "amarelinhos", pegaram fogo... Taktá|Do R7 28/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 28/08/2025 - 08h38 )

Taktá

Foto: Reprodução.Dois veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”, pegaram fogo na noite de quarta-feira (27) dentro de uma garagem do sistema em Salvador. Segundo Ivanildo Ramos, presidente dos STECs, os ônibus atingidos faziam a linha Dona Velar–Aeroporto. Ele afirmou que não houve prejuízo no atendimento aos passageiros, já que a frota do subsistema conta com 150 veículos e outros foram redirecionados para cobrir a demanda. Cada ônibus da linha transporta, em média, de 500 a 600 pessoas por dia.

