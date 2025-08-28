Ônibus “amarelinhos” pegam fogo em garagem do STEC
Foto: Reprodução.Dois veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”, pegaram fogo...
Foto: Reprodução.Dois veículos do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), conhecidos como “amarelinhos”, pegaram fogo na noite de quarta-feira (27) dentro de uma garagem do sistema em Salvador. Segundo Ivanildo Ramos, presidente dos STECs, os ônibus atingidos faziam a linha Dona Velar–Aeroporto. Ele afirmou que não houve prejuízo no atendimento aos passageiros, já que a frota do subsistema conta com 150 veículos e outros foram redirecionados para cobrir a demanda. Cada ônibus da linha transporta, em média, de 500 a 600 pessoas por dia.
Para mais detalhes sobre o incidente e as declarações do presidente dos STECs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.
