Ônibus interestadual tomba na Estrada do Coco e deixa feridos em Camaçari Foto: ReproduçãoUm ônibus interestadual tombou no início da manhã desta segunda-feira (7), na altura do... Taktá|Do R7 08/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Foto: ReproduçãoUm ônibus interestadual tombou no início da manhã desta segunda-feira (7), na altura do km 31 da BA-099 (Estrada do Coco), na localidade de Jacuípe, município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O acidente ocorreu por volta das 5h40, quando o veículo seguia em comboio com outro ônibus da viação Expresso São Luiz, que continuou a viagem normalmente.

Para mais detalhes sobre o acidente e as informações atualizadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Casal é preso durante operação contra o tráfico de drogas em Porto Seguro

Fechamento de agências do Itaú em Salvador afeta 60 mil clientes e gera protestos

Suspeitos de assaltar empresário com R$ 122 mil são presos em Araci