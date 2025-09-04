Ônibus tomba na BR-324 e deixa feridos Foto: Reprodução.Um ônibus da empresa Cidade Sol tombou no início da tarde desta quinta-feira (4),... Taktá|Do R7 04/09/2025 - 15h58 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h58 ) twitter

Taktá

Foto: Reprodução.Um ônibus da empresa Cidade Sol tombou no início da tarde desta quinta-feira (4), no km 527 da BR-324, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registro de mortes.

