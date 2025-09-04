Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ônibus tomba na BR-324 e deixa feridos

Foto: Reprodução.Um ônibus da empresa Cidade Sol tombou no início da tarde desta quinta-feira (4),...

Taktá

Taktá|Do R7

Taktá

Foto: Reprodução.Um ônibus da empresa Cidade Sol tombou no início da tarde desta quinta-feira (4), no km 527 da BR-324, em Feira de Santana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há registro de mortes.

Para mais detalhes sobre o acidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.