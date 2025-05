Ônibus vira ringue: motorista e passageira protagonizam briga em Salvador Foto: ReproduçãoUm motorista de ônibus e uma passageira se envolveram em uma briga no bairro... Taktá|Do R7 22/05/2025 - 17h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 17h37 ) twitter

Foto: ReproduçãoUm motorista de ônibus e uma passageira se envolveram em uma briga no bairro de Alto do Cabrito, em Salvador, por volta das 12h da quarta-feira (21). A confusão ocorreu dentro de um coletivo da linha 1648 (Alto do Cabrito x Lapa) e terminou em agressões físicas fora do veículo.

Para mais detalhes sobre este incidente e suas repercussões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

