Ônibus voltam a circular no Engenho Velho da Federação e Tancredo Neves após operação policial
Taktá|Do R7
18/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 18/07/2025 - 07h57 )

Taktá

Lucas Moura / Secom PMSA circulação de ônibus no bairro do Engenho Velho da Federação e Tancredo Neves, em Salvador, foi retomada por volta das 6h30 desta sexta-feira (8), após ter sido suspensa devido a uma intensa troca de tiros registrada durante a madrugada. Durante a interrupção do serviço, moradores do final de linha precisaram caminhar cerca de um quilômetro até a Rua Apolinário Santana para acessar o transporte público. Segundo nota da Polícia Militar, as equipes realizaram rondas e incursões em toda a região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O policiamento foi intensificado na localidade. Até o momento, não há registro de pessoas feridas em decorrência do confronto. As causas do tiroteio ainda não foram confirmadas pelas autoridades.

