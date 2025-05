Operação Agro: Cinco suspeitos de integrar quadrilha são presos em Lauro de Freitas Foto: Divulgação/Ascom PCBAoperação agro Cinco pessoas são presas durante a Operação Agro, deflagrada na manhã... Taktá|Do R7 07/05/2025 - 13h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

operação agro Taktá

Foto: Divulgação/Ascom PCBAoperação agro Cinco pessoas são presas durante a Operação Agro, deflagrada na manhã desta quarta-feira (7) no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. A ação, coordenada por equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), por meio da 37ª Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé), tem como foco o combate ao crime de furto de animais, principalmente gado.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa pelo sexto dia devido ao mau tempo

Capitão Alden pede CPI para investigar compra milionária de respiradores por Rui Costa na Bahia

Aeroportos fechados! Drones ucranianos atacam Moscou às vésperas da chegada de Xi Jinping