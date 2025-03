Operação ambiental apreende 17 armas e resgata quase 200 animais silvestres na Bahia Foto: Divulgação / SSP-BA.Uma força-tarefa entre o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema)... Taktá|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

Foto: Divulgação / SSP-BA.Uma força-tarefa entre o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resultou na apreensão de 17 armas de fogo e no resgate de 197 animais silvestres em 12 dias de operação na Bahia. A ação, batizada de Operação Arara Kuara, foi realizada entre os dias 17 e 28 de março e percorreu municípios das regiões norte, nordeste e sudoeste do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante operação!

