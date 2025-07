Operação Apate mira esquema de fraudes em transferências de veículos na Bahia Fotos: Tony Silva e Bruno Ricardo.A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira... Taktá|Do R7 30/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 30/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Taktá

Fotos: Tony Silva e Bruno Ricardo. A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Apate, com o objetivo de desarticular um esquema de fraudes em transferências de veículos. A ação cumpre 15 mandados judiciais contra suspeitos de integrar uma organização criminosa com atuação em Salvador, Região Metropolitana e interior do estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Dois homens morrem após perseguição e troca de tiros com a polícia em Salvador

Diggo traz “Pagode do Amor” para o Doca 1 com o projeto PagoDiggo

Consórcio Nordeste articula resposta a tarifaço dos EUA