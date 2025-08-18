Logo R7.com
Operação apreende 35 aves silvestres em feira livre

Taktá|Do R7

Foto: COPPA.Uma ação de fiscalização da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) resultou na apreensão de 35 aves silvestres na manhã de domingo (17), em Dias d’Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.

