Operação Bahamas: Bahia vira alvo de ação contra facção do Rio de Janeiro; entenda

Foto: Tony Silva/Ascom PCBAoperação pcbaA Polícia Civil deflagra, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Bahamas, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com base na Bahia e conexões diretas com um grupo do Rio de Janeiro. A ação, de grande porte e com abrangência interestadual, ocorre simultaneamente em Salvador, Região Metropolitana (RMS), Feira de Santana, além dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos.

