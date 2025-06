Operação Concórdia: Polícia prende suspeito de chefiar distribuição de armas e drogas em Madre de Deus Foto: Divulgação / Ascom PCBAPCBA DHPPUm homem apontado como membro de um grupo criminoso envolvido... Taktá|Do R7 06/06/2025 - 13h57 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h57 ) twitter

PCBA DHPP Taktá

Foto: Divulgação / Ascom PCBAPCBA DHPPUm homem apontado como membro de um grupo criminoso envolvido no tráfico de armas e drogas em Madre de Deus foi preso na cidade de Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, na sexta-feira (6), durante mais uma fase da Operação Concórdia. A ação é coordenada pela Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), e visa cumprir mandados contra integrantes da facção. O suspeito, que estava foragido, possuía dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

