Operação Conexão prende chefes do Comando Vermelho da Bahia em Minas Gerais; saiba mais Foto: Divulgação/Ascom MPBAOperação Conexão prende líderes do Comando Vermelho da Bahia em Minas; saiba maisUma... Taktá|Do R7 17/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 13h18 ) twitter

Foto: Divulgação/Ascom MPBAOperação Conexão prende líderes do Comando Vermelho da Bahia em Minas; saiba maisUma operação integrada entre forças de segurança da Bahia e de Minas Gerais prendeu, na manhã desta quinta-feira (17), dois chefes da facção Primeiro Comando de Eunápolis (PCE/CV), que é um braço do Comando Vermelho com atuação no extremo sul baiano. Os criminosos foram capturados em Betim (MG), durante a Operação Conexão, que contou com a participação de mais de 50 agentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação.

