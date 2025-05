Operação conjunta fiscaliza estabelecimentos e combate exploração sexual infantojuvenil no oeste da Bahia Foto: Ascom PCBANos dias 9 e 10 de maio, uma operação integrada foi realizada pela... Taktá|Do R7 12/05/2025 - 12h07 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h07 ) twitter

Foto: Ascom PCBANos dias 9 e 10 de maio, uma operação integrada foi realizada pela Polícia Civil da Bahia e instituições parceiras com foco na repressão e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios de São Desidério e Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.

Saiba mais sobre essa importante ação e seus resultados no nosso parceiro Taktá.

