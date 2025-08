Operação da PC resulta em dois presos e um suspeito morto em Salvador Foto: Divulgação / Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (6)... Taktá|Do R7 06/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 08h58 ) twitter

Foto: Divulgação / Ascom PCBAA Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Última Rota, para cumprir mandados relacionados à investigação do homicídio de Wellington Santos Araújo, morto em 12 de abril deste ano, no Engenho Velho de Brotas, em Salvador. Coordenada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), a ação resultou na prisão de dois suspeitos apontados como diretamente envolvidos no crime. Um terceiro foi localizado, mas reagiu à abordagem, entrou em confronto com os policiais e morreu após ser baleado.

